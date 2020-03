Sepa cómo aislar en casa a pacientes con coronavirus

-La persona enferma no debe recibir visitas durante el periodo de aislamiento.

-En lo posible, disponer de un baño para uso exclusivo del paciente o, en su defecto, deberá ser limpiado cada vez que se use.

Lo primero que se recomienda es llamar a la líneas de atención de la autoridad sanitaria, en este caso del Dadis, antes de ir al médico, allí le ayudarán a decidir si se requiere la visita al hospital. Si se confirma que se trata de un caso positivo y la persona no requiere ser internada, las autoridades sanitarias le indicarán autoaislamiento en su casa. Si bien cada sistema de salud tiene sus protocolos, en general, lo que se hace es que un médico o la autoridad sanitaria se comunicará diariamente con el paciente para observar su evolución y evaluar si es necesario que vaya al centro de salud. ( Lea aquí: Reabren investigación para ver si muerte de taxista fue por coronavirus)

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), es indispensable aclarar que son los prestadores de servicios de salud y el personal de salud pública quienes evaluarán si la persona afectada puede recibir cuidados en su casa o no. (Lea aquí: Nuevos pacientes por coronavirus: estables y aislados)

Tal como ocurrió con las dos mujeres infectadas en Cartagena y que permanecen aisladas en sus casas, el Ministerio de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que alrededor del 80% de las personas que contrajeron COVID-19 lo padecieron en forma leve y no requirieron hospitalización, pero sí quedarse en sus casas y evitar el contacto cercano, es decir aislarse.

Cuando se anunció que en Cartagena había dos casos nuevos de coronavirus, una de las primeras preguntas que surgió fue: ¿en qué hospital están? Para algunas personas esta enfermedad ha sido asociada con hospitalización, gravedad e incluso la muerte, pero los expertos dicen que padecerla no significa que eso sea estrictamente lo que sucederá.

Incapacidad

-En los casos bajo sospecha la incapacidad será de 14 días, que pueden prorrogarse según la evolución o confirmación de COVID-19.

-En los casos confirmados será de 14 días contando a partir del día de diagnóstico confirmado.

Uso de mascarilla

Debe usarse cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, cuando esté compartiendo una habitación), si tiene que recibir en su casa atención médica o si presenta una emergencia y debe desplazarse a un hospital. Si no puede usar una mascarilla las personas que vivan con usted debería ponerse una mascarilla si entran a su habitación.

-Las mascarillas no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto próximo con una persona infectada. Para quitársela, no toque la parte de adelante y lávese las manos una vez la quite.

Limpieza de superficies

Limpiar todos los días, todas las superficies de contacto frecuente. El primer grupo son las superficies como las mesas de cama, los mesones, respaldos y barandas de cama, paredes cercanas a lugares habituales del paciente, sillas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los tomas eléctricos y los interruptores de luz. (Le puede interesar: Cartagena y Bolívar decretan calamidad pública por coronavirus)

Así se desinfectan:

1. Póngase guantes de plástico para aseo en el hogar.

2. 2. Prepare una solución con medio litro de agua y 5 mililitros de blanqueador

3. 3. Sumerja un paño y escurrirlo lo que más pueda.

4. 4. Limpie una de las superficie.

5. 5. Repita pasos 3 y 4 con cada superficie antes mencionada.

El segundo grupo son las superficies relacionadas con dispositivos electrónicos como: teléfonos, celulares, portátiles, teclados, tabletas, radios, parlantes, televisores, controles de televisores y zonas de interruptores de televisores:

Así se desinfectan:

1. Humedezca una toalla de papel con alcohol antiséptico.

2. 2. Limpie uno de los dispositivos 3. Repita los pasos 1 y 2 con cada uno de los dispositivos mencionados.

3. Los pisos deben ser trapeados con un trapero humedecido en algún detergente para pisos (debe ser manipulado usando guantes de plástico para aseo en el hogar), al terminar de limpiar los pisos lave el trapero con la siguiente solución: medio litro de agua y 5 mililitros de blanqueador.

Lavado de manos

-El acompañante debe lavarse las manos: antes de tener contacto con el paciente, después de tener contacto con el paciente o sus secreciones, después de tocar objetos de la habitación donde se encuentre el paciente.

-El paciente debe lavarse las manos después de tocar sus propias secreciones respiratorias, después de hacer deposición, cuando va a salir de la habitación en la que se encuentra en aislamiento.

Tratamiento de los residuos del paciente

Otro de los aspectos que considera el protocolo es lavar la ropa personal, de cama, toallas de los enfermos con jabones o detergentes habituales a 60-90 grados centígrados y dejar que se seque completamente.

-Usar guantes desechables cuando manipule los artículos sucios y mantenga estos artículos alejados de su cuerpo.