Senador Meisel critica la falta de acción del Gobierno en el tema de la luz

El senador Carlos Manuel Meisel Vergara, uno de los más fervientes opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro, arremetió contra la falta de acción del mandatario de los colombianos respecto a las elevadas tarifas de energía eléctrica que afectan de manera significativa a todos los habitantes de la Región Caribe.

En su reciente paso por Cartagena para participar del encuentro del presidente con alcaldes y gobernadores de los departamentos de la región para abordar dicha problemática (reunión pactada para el pasado viernes 22 de marzo que finalmente debió cancelarse por la ausencia de la mayoría de alcaldes convocados y del mismo presidente), Meisel aprovechó para visitar las instalaciones de El Universal y exponer ante la ciudadanía las fallas que, según él, el Gobierno nacional ha tenido en esta zona del país. Lea: ¡Atención! Petro no asiste a reunión en Cartagena sobre las tarifas de energía

“El tema de las tarifas energéticas en el Caribe es un dolor transversal que tenemos como región y no hemos visto ningún tipo de solución en el corto plazo. También hemos sido lo suficientemente sensatos para reconocer que esto no arrancó con Petro, pero tampoco se ha avanzado un milímetro en todo esto. Nosotros nos comprometimos a que si el presidente traía alguna propuesta seria para solucionar el problema de la energía lo íbamos a rodear y a trabajar de la mano con él en este tema puntual, desde la oposición, a ayudarlo porque hay que priorizar este tema sí o sí, porque las tarifas de energía están por encima de cualquier origen político; sin embargo no hay ningún tipo de avance”, manifestó Meisel. Lea: Así reaccionaron Yamil Arana y Dumek Turbay tras desplante de Petro

El senador fue enfático en señalar que el primer paso para solucionar el problema es nombrando la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

“Presidente, lo primero que tiene que hacer usted es nombrar la bendita CREG, nosotros le estamos pidiendo a la CREG que se meta al estudio formal de la fórmula de las tarifas, que vinculen a los otros componentes de la cadena, pero ese es un pedido a un fantasma porque hoy la CREG no existe, de los cuatro comisionados que necesita nombrar solo tiene uno, y no se puede tomar ninguna decisión porque necesitan cuatro”, agregó el senador costeño. Lea: Petro ordena preparar cobro de valorización en Bocagrande por obras del Dique