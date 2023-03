Semana Santa y ‘parranda santa’: los dos polos opuestos en Cartagena

Según las cifras arrojadas por la encuesta de la tesis doctoral “Pluralisation religieuse et changement socinal en Colombie”, la gran mayoría de los colombianos (70,9%) se sigue identificando como católico. Así, aunque la Iglesia Católica viene experimentando una deserción constante de fieles, mantiene el liderazgo en el campo religioso colombiano. Lea también: ¡Organízate! Estos serán los días feriados y no laborales en Semana Santa

La joven también explicó si para la religión católica se consideraría como pecado no asistir a las celebraciones de la Semana Mayor. “El no asistir a las celebraciones eucarísticas de la Semana Santa es un pecado para nosotros los católicos, son días que deben ser solo para vivir en comunión con el Señor, y revivir este camino de dolor que nos llevó a la salvación”.

No se puede dejar de lado a quienes pertenecen a esta religión, pero que realizan planes familiares a otras ciudades o municipios. “Algunas personas son católicas y se entiende que viajan a algún otro lado para esta temporada, pero esto no es un impedimento, lo ideal sería que al lugar que estén viajando saquen el tiempo y asistan a las celebraciones, que revivan en su corazón el verdadero sentido de la semana santa y sus vivencias, gracias a lo que vivió Jesús hace miles de años”, aseveró.

Un detonante por medio del cual se realizan algunos juicios y señalamientos es por la música, un estilo musical mundano que según, es aquel que se caracteriza por la combinación de diferentes influencias, originarias de diversas regiones geográficas.

De acuerdo a la religión Católica, la persona mundana es aquella que no actúa, no siente ni habla de acuerdo con la Ley o enseñanzas de Dios ya que su forma de vivir está unida a lo material dejando a un lado espiritual.

Maricela Zarante, asegura que tanto ella, como su familia no celebran a la eucaristía. “En mi casa somos creyentes, no vamos a misa, pero creemos en Dios. Yo lo que hago desde mi casa es seguir la tradición; hacer la ensalada, el pescado y el arroz de coco. Yo tengo unos hijos grandes y no están muy interesados en ir a la misa. Lo que si observo es que aquí en el barrio el ambiente que uno ve son los equipos prendidos, la gente comiendo dulce, los estaderos llenos y la mala hora por todas partes. Yo siento que es más un tema de tradiciones perdidas, antes la gente era mucho más entregada a la iglesia, ahora con tanto internet la gente hasta prefiere poner la misa en el televisor. Y también están los que prefieren no ir, y yo siento que no se les debe obligar”, dijo Zarante a El Universal.

Hay quienes intentan evitarse una “mala hora”, así que prefieren no ir a las celebraciones eucarísticas y tampoco salir de casa; esto debido a los grandes índices de riñas y accidentes para estas fechas.

Para este 2023, la Policía en Cartagena dispondrán de cuatro carpas, con presencia de unidades de Policía de Turismo y la Policía de Infancia y Adolescencia, en lugares estratégicos de la ciudad y que anteriormente los turistas no visitaban por el aumento de la sensación de inseguridad.