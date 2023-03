Semana Santa en Cartagena: programación y actividades parroquiales

“Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Caminar con él, siguiendo sus huellas, aprendiendo, sobre todo, a ser mansos de corazón, cómo enfrentar el mal, el sufrimiento, ensanchando el corazón y la capacidad de amar y de perdonar. Jesús lo hace posible en cada uno de nosotros”. Monseñor Francisco Javier Múnera Correa. Lea también: ¡Organízate! Estos serán los días feriados y no laborales en Semana Santa

- Santuario San Pedro Claver 7:00 a.m./ 10:00 a.m./6:00 p.m.

- La Catedral Santa Catalina de Alejandría (8:30 a.m.)

- Santa Cruz de Manga (8:30 a.m. /5:00 p.m.)

Viernes Santo

Acción litúrgica de la Pasión y muerte del Señor / Adoración de la Santa Cruz

- Parroquia Santo Domingo: 12:00 M Viacrucis – Celebración pasión 4:00 p.m.

- Santa Cruz de Manga: 10:00 a.m. viacrucis – Liturgia de adoración 3:00 p.m.

- Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – 6:00 a.m. Viacrucis – Liturgia Pasión y Muerte 4:00 p.m.

- La Catedral Santa Catalina de Alejandría - 8:00 a.m. Viacrucis

- Santuario San Pedro: Liturgia Pasión y muerte 4:00 p.m.

- Nuestra Sra. de La Candelaria: 8:00 a.m. – Viacrucis - Liturgia de la Pasión y muerte 5:00 p.m.

Sábado de Gloria

Bendición del fuego – Vigilia pascual

- Parroquia Santo Domingo /Santa Cruz de Manga/Nuestra Sra del Perpetuo Socorro 7:00 p.m.

- La Catedral Santa Catalina de Alejandría: 9:00 p.m.

- Santuario San Pedro 8:00 p.m.

- Nuestra Señora de La Candelaria: 8:30 p.m.

Domingo de Resurrección – 09 de abril

Santa Misa de resurrección.

- Santo Domingo (11:00 a.m. /5:00 p.m.)

- Santa Cruz de Manga (9:00 a.m./5:00 p.m. /Concierto de resurrección 6:30 p.m.)

- Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro: ((7:00 a.m. / 8:30 a.m. /11:00 a.m. /6:00 p.m.)

- La Catedral Santa Catalina de Alejandría: (10:00 a.m. /12:00 M/ 8:00 p.m.)

- Santuario San Pedro: 7:00 a.m./10:00 a.m./12:00m/6:00 p.m.)

- La Candelaria: Procesión del resucitado (9:30 a.m.) Santa misa (5:00 p.m. /7:00 p.m.)