Semáforos dañados, ¿un intento de sabotaje contra el gobierno Dau?

El 2022 será recordado como el año en que más se dañaron los semáforos en Cartagena. Conductores y peatones se enfrentan a las vías con cautela y discreción para evitar más embotellamientos y accidentes de tránsito; sin embargo, la situación va más allá de un simple “robo de cables”, o al menos eso piensa el alcalde William Dau. Lea: ¿Por fallas en semáforos? Fuerte choque en la rotonda del Castillo San Felipe

En diálogo con este medio, el mandatario denunció un intento de desestabilización y sabotaje contra su administración, situación que se deriva de motivaciones políticas y que estarían relacionadas con los ataques de los últimos meses a la red semafórica.

“Son una cantidad de indicios. Obviamente no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda de que sea así. En Cartagena nunca jamás ha habido tanto ataque tan violento contra alcalde alguno, menos contra el primer alcalde honesto que tiene Cartagena. (...) Esto no es normal, fíjate con el caso de los semáforos, que todos los días los vandalizan. Ponen un semáforo y esa misma noche lo rompen, y cuando no se pueden robar los cables, los rompen nada más para dañarlos de pura maldad”, sostuvo el mandatario.