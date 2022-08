Seis de cada 10 empleos en Cartagena son informales

Incertidumbre, dolor y angustia. Esos fueron los sentimientos que atravesaron miles de cartageneros que se quedaron sin trabajo por culpa de la pandemia. Muchos establecimientos de comercio cerraron sus puertas y a otros les tocó reinventarse. La situación obligó a varios empleadores a despedir a quienes hacían parte de su equipo de trabajo. (Lea: Pobreza, homicidios e inseguridad: las alarmantes cifras de CCV)

“Yo trabajaba en un restaurante del Centro y en medio de la pandemia lo cerraron. En ese momento todo estaba complicado y los trabajos estaban muy limitados”, dijo Bleidis Barrios, una de las afectadas por la pandemia. (También le puede interesar: ¿Cuántos nuevos pobres dejó la pandemia en Cartagena?: informe de CCV)

Su crisis económica no solo se vio reflejada en ella, sino en sus dos hijos y su compañero sentimental que también quedó desempleado. “Como no había trabajo decidimos crear un emprendimiento de detalles sorpresas. Esa fue una etapa dura porque siempre impacta salir de un lugar de trabajo y no saber si nos iba a ir bien. Afortunadamente hemos tenido buenos resultados”, agregó.