Cerca de 50 extrabajadores de la desaparecida empresa del chance Unicat se tomaron las vías de hecho para reclamar acreencias laborales que no han sido canceladas desde el 2014.

Ayer a las 8 de la mañana se reunieron en las afueras de la antigua oficina principal de la compañía, cerca del sector Ronda Real, y con pancartas y cánticos se hicieron sentir para llamar la atención de los entes de control y obtener respuestas claras. No causaron bloqueos ni afectaciones a la movilidad vehicular de la zona, pero cada vez que el semáforo estaba en rojo salían a la vía a hacerse sentir ante los cartageneros y mostrarles sus padecimientos.

(Lea: La encrucijada de los bienes de la familia de Enilce López).

“Duré 10 años trabajando para esa empresa con contrato indefinido. Me quedaron debiendo dos vacaciones, las primas de mitad de año del 2014 y la liquidación total. Desde entonces no he visto un solo peso, aquí estamos todos en las mismas condiciones. Hasta ahora ni la Fiscalía ni ningún ente de control nos ha ayudado. Necesitamos respuestas porque son dineros merecidos y los deben pagar”, aseguró una de las manifestantes.

Cabe recordar que Unicat S.A. perdió ese año la licitación del chance para operar en Bolívar y luego fue intervenida por el Estado. Tenía más de 600 empleados que ahora reclaman derechos laborales.

(Lea: Transcaribe rechaza intolerancia tras accidente en Las Gaviotas).

“Vamos para siete años en estas. Nos deben cesantías, vacaciones, liquidaciones, primas, sueldos, pensiones, todos estamos en el aire. La mayoría somos personas que superamos los 40 años y no hemos podido volver a tener otro empleo. Hemos ido a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Trabajo, a la Fiscalía, a la Procuraduría, sin embargo todo ha sido en vano. Hace un par de años hubo una enajenación de varios inmuebles propiedad de la empresa y de esos dineros no vimos un solo peso. Por ejemplo esta bodega donde protestamos hoy, ya la vendieron, costaba mucha plata y para nosotros no hubo nada”, añadió Mayito de Ramírez, una de las voceras de los manifestantes.

Los reclamos no solo son de parte de los vendedores sino del personal administrativo que laboraba para Unicat.