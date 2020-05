Según la Alcaldía, siguen con normalidad las pruebas a los internos

La incertidumbre de los más de 2 mil reclusos que tiene la Cárcel de Ternera, y de sus familiares, no cesa.

Los días pasan y aún no reciben los resultados de las pruebas de COVID-19 que les practicaron en días pasados, cuando se conoció que un interno había dado positivo para esta mortal enfermedad.

(Duque extiende cuarentena hasta el 31 de mayo).

El drama para ellos es mayor desde que, un día después de enterarse del primer contagio, se conoció que otro preso había aparecido muerto dentro de su celda, acostado en su cama, por causas aún sin esclarecer, aunque algunos de sus compañeros aseguraron que previo a su fallecimiento había presentado síntomas asociados al virus, como la fiebre alta.

Precisamente, sobre este caso, los allegados mostraron su molestia con las autoridades, ya que hasta ayer no les habían dado razón del cuerpo.

(Cartagena sube a 1.463 casos de COVID-19 y 73 muertos).

“Estamos muy desesperados porque no nos han entregado el cadáver para darle sepultura. Me pusieron a firmar un acta de defunción en blanco que me preocupa porque no me dejaron claro si murió por coronavirus o no. Hasta ahora no nos han dejado las cosas claras, y lo peor es que no sabemos dónde está mi papá, lo hemos buscado y hemos preguntado por su cuerpo en todas partes, y nadie da razón de él, no sabemos si lo cremaron”, sostuvo un hijo de la víctima.

Sobre este caso, el director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), Brigadier Norberto Mujica, señaló que “el recluso que falleció al interior del penal, al parecer, no fue por contagio de COVID -19, aunque se le practicaron las pruebas y esperamos los resultados”.