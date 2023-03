“Seguimos mejorando en infraestructura y optimizando los servicios”: HUC

A esto se le suma que, con el regreso de los residentes e internos de las diferentes especialidades, que provienen de la Universidad de Cartagena y otras universidades, quienes trabajan con la supervisión de su tutor, se garantiza la atención de los pacientes de todas las áreas del hospital.

Mejor atención

Con relación a la atención que se ha brindado a los pacientes, el informe revela que los resultados arrojados por las encuestas realizadas a los usuarios se elevaron a 99,30% de satisfacción, lo que muestra que cada vez son más los pacientes que se sienten contentos con el servicio que reciben en el centro asistencial. Lea: En vivo: La primera entrevista con Judith Pinedo tras recobrar su libertad

“Llevo un tiempo viniendo al área de rehabilitación del HUC, donde me están realizando unas terapias para mejorar mi movilidad, pues sufrí severos traumas lumbares mientras trabajé como conserje. He tenido una recuperación muy satisfactoria, gracias al equipo de especialistas de esta unidad. Este hospital no tiene nada que tachar. ¡Es una excelencia de servicio!”, expresó Mabel de Aguas, paciente del HUC, quien acude con frecuencia al Centro de Rehabilitación Funcional Integral.

Darwin Pérez es otro paciente quien ha recibido los servicios de este hospital. Tuvo un accidente de tránsito que le afectó su movilidad y por ello ha venido al HUC, donde recibe terapias para recuperar su habilidad motriz.

“En este centro me he encontrado con grandes profesionales, expertos en la materia, los cuales a través de un programa holístico han logrado rehabilitarme en cada una de las etapas de mi actividad física y así volver a las labores de mi vida diaria. Le agradezco mucho al equipo asistencial por el apoyo que me han brindado para mejorar mi condición física”, comentó el paciente. Lea: En este colegio de Bolívar dan clases en un comedor y bajo un palo de mango

El informe, además de lo expresado anteriormente, también menciona otros aspectos ejecutados el pasado año, tales como los servicios que reciben pacientes extranjeros y otros nacionales, quienes en ocasiones son abandonados por sus familiares en el centro asistencial y con los cuales se debe desarrollar un servicio humanitario por parte del área de Trabajo Social.