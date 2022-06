Sector Ricaurte de Olaya, en el olvido. ¿Dónde está la inversión?

Adalberto Peralta Pitalúa, presidente electo de la Junta de Acción Comunal de este sector, lamenta que en pleno siglo XXI las calles se encuentren en esas pésimas condiciones. Se pregunta dónde están las gestiones de los anteriores presidentes de JAC, y dónde están las soluciones de los ediles y alcaldes menores que han pasado por la Localidad 2, así como de los concejales y alcaldes mayores.

“Nos tienen sumidos en un abandono total. La clase política de Cartagena para Olaya no ha mirado, eso se evidencia no solo en Ricaurte sino en los otros sectores de Olaya, aquí es para que todas las vías estén en buen estado. En Ricaurte, por ejemplo, tenemos de la calle 31 a la 38 y todas están vueltas nada, nunca las han intervenido. Ahora que el Distrito está arreglando la avenida Pedro Romero muchos vehículos se meten por acá porque nuestras calles sirven para desembotellar la zona, pero a algunos vecinos les ha tocado cerrarlas para que no entren más carros porque las ponen peor”, sostuvo Peralta.