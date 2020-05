Sector de la belleza pide reabrir

Otro de los sectores golpeados con el COVID-19 y al cual están vinculados miles de trabajadores, es el de la belleza, que aglomera no solo a las grandes y reconocidas cadenas sino a las peluquerías populares de los diferentes barrios.

Este gremio no goza de una asociación legítima como tal que los agrupe, pero curiosamente la pandemia ha servido para que en Cartagena todos los propietarios se unan en una misma causa y pedirle a la Alcaldía y al Gobierno Nacional que les permitan reabrir sus puertas al público, obviamente bajo todos los protocolos de bioseguridad para garantizar un servicio seguro y libre de contagios. (Lea: William Dau respalda ampliación del confinamiento hasta el 25 de mayo).

José Luis Rodríguez, quien está al frente The Salón, una reconocida peluquería con sedes en Bocagrande y Manga, ha tomado la vocería en representación de sus colegas, dando a conocer los padecimientos que afrontan y la difícil situación que atraviesan cientos de empleados en la ciudad y el departamento. “En Cartagena pueden haber mínimo 300 peluquerías formales, con cámara de comercio, más las que no están registradas que también son muchísimas. La mayoría de los empleados son cabeza de familia, quienes en estos momentos no gozan de ningún subsidio u otro beneficio estatal. Hay estilistas, auxiliares, contadores, cajeros, administradores, entre otros, es un sinnúmero de afectados que necesitan una solución de manera urgente”, sostuvo Rodríguez.