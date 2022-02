El funcionario indicó que si los órganos competentes fijan nuevas directrices con respecto a la rotación interna efectuada en la dependencia, él acatará de manera respetuosa lo que demanden dichos organismos. “Si alguna instancia nos indica que no es posible hacer rotaciones internas de los roles de liderazgo en los procesos misionales, lo acataremos, pero aclaramos que hemos actuado bajo orientaciones de Talento Humano, con el propósito de oxigenar los procesos misionales y responder de manera estratégica a la ciudadanía”, reiteró Correa.

El secretario reconoce que los cambios implementados no han sido aceptados por algunos funcionarios. “Hemos visto cómo estos cambios no han sido tomados de la mejor manera por algunos funcionarios. Nos sorprenden algunas de las acciones que han decidido realizar para no aceptar la rotación. La verdad, estábamos esperando más disposición y apertura al cambio”, dijo.

Coordinador de la mujer

Correa también se refirió a Edwin Puello, quien insiste en ser el coordinador de la Oficina de Asuntos para la Mujer: “Es importante que la ciudad conozca que seguimos defendiendo el espacio que las mujeres han ganado en la administración pública. El señor Edwin Puello, quien llevaba nueve años en la Secretaría de Planeación cumpliendo tareas relacionadas con procesos de calidad y de manera más puntual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, fue trasladado por la Oficina de Talento Humano a la Secretaría de Participación, respondiendo a una solicitud que se realizó, donde se pedían orientaciones para asignar funcionarios de planta en roles de coordinación para la Oficina de Juventud y de la Mujer”.