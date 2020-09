Si dictar clases de manera virtual fue un gran reto para docentes, rectores, padres y alumnos, sobre todo en esta ciudad donde la conectividad no está habilitada en todos los sectores, ahora regresar a las clases presenciales lo será aún más. Sobre todo con los niños más pequeños, quienes deberán ser más vigilados para que puedan cumplir con el distanciamiento con sus compañeros, lavarse las manos constantemente y, lo más importante, mantener el tapaboca en todo momento.

¿Cómo sería?

Desde que llegó al país el coronavirus, los menos afectados han sido los niños y adolescentes, y aquellos que han presentado los síntomas los han tenido en menor intensidad y han sido contagiados, según evidencia científica, por los adultos, es por esto que desde el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación plantearon desde mayo que el regreso a clases se diera bajo el modelo de alternancia, lo que quiere decir que el servicio educativo se debe ir reactivando de manera progresiva manteniendo todas las medidas preventivas.

Algunos de los lineamientos que deben tener en cuenta las instituciones que atiendan menores de 2 a 5 años, es verificar que los niños cumplan con el esquema completo de vacunación. Además, se debe priorizar el trabajo individual, en parejas o grupos pequeños para minimizar la posibilidad de contacto físico, manteniendo los dos metros de distancia.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que “podrán asistir a clases presenciales solo quienes no presenten síntomas y, por supuesto, el uso del tapaboca es indispensable, así como establecer horarios para lavado de manos, no compartir alimentos, guardar el tapaboca en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la cara, la nariz o evitar frotarse los ojos, distancia física de al menos dos metros con otras personas y los guantes son recomendados solo para las personas de limpieza”.

Respecto a la estructura física de las instituciones, señalan que debe ser desinfectada dos veces al día, deben suministrar agua potable para el consumo a los docentes y menores, además que deben tener buena ventilación, señalizaciones en las paredes y el suelo para mantener la distancia dentro y fuera del salón.