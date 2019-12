Sea cuidadoso, evite ser víctima de delitos virtuales

Algunas de las recomendaciones hechas por el Comandante para evitar caer en estafas son:

Absténgase de brindar información vía telefónica; eduque a los niños para que no suministren información que pueda ser empleada en su contra. Identifique y tenga claridad del número telefónico desde donde se generó la llamada. En lo posible realice la grabación de la llamada. No abra correos desconocidos y verifique que la página donde está navegando sea la original de la empresa que busca, las entidades financieras nunca solicitan a sus clientes realizar verificaciones, transacciones de prueba o desbloqueos en los cajeros automáticos, ni piden información de claves vía telefónica; cambie la clave de su tarjeta periódicamente, revise los movimientos de su tarjeta de crédito y no responda mensajes sospechosos o de remitentes desconocidos donde le soliciten dinero, envío de giros, datos bancarios, contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Tampoco crea en ofertas o regalos que parecen muy buenos y que ve en mensajes de texto.