Se viene el 27 de marzo, ¿será el primer lunes sin moto? Aquí te lo aclaramos

El pasado 24 de febrero del 2023, la Alcaldía de Cartagena estableció las restricciones en materia de movilidad para las motocicletas que circulan en la ciudad.

Lo hizo a través del Decreto 0306 y la medida que mayor impacto tuvo fue la del cambio de los días sin motos, los cuales pasaron de ser los viernes a los lunes. Lea: Atención: ya no será viernes sin moto; cambia el día

Hubo mucha polémica por esa decisión y el gremio de motociclistas expresó su rechazo al respecto, haciendo que se abrieran mesas de concertación con el Distrito para tratar de llegar a acuerdos.

No obstante, no hubo derogación en dicha restricción y la novedad del lunes sin motos se mantuvo en firme. Pese a ello y al tiempo transcurrido, aún no se ha hecho efectiva por distintas circunstancias.