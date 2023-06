¿Se van o se quedan las letras en Blas de Lezo? Sepa qué pasó en la audiencia

“Estamos consternados con la situación que vive Blas de Lezo y toda Cartagena, donde hay inseguridad, hambre y pobreza, temas que sí revisten mayor relevancia. Es lamentable que la administración distrital quiera meterse con esas letras que le dan identidad a nuestro barrio. Estas no afectan la movilidad ni el urbanismo. Todo esto es porque una persona de la vida política las regaló con el visto bueno de la comunidad”, expresó Tatiana González, líder de Blas de Lezo. Lea: Con siembra de árboles: Blas de Lezo arranca recuperación de zonas verdes

Allí, líderes comunales y habitantes del barrio exigieron al unísono que no se decidiera el desmonte o retiro de dichas letras, ya que le daban identidad al barrio y un toque de armonía. Lea: ¡Polémica en Blas de Lezo! Hoy, audiencia para saber si se quitan las letras

Además del inspector y los dos abogados, a la audiencia ingresó Lenín Martínez y luego, ante la insistencia de los presentes, se permitió la entrada de tres representantes; sin embargo, no hubo una decisión sobre la continuidad o el desmonte de las letras, ya que el inspector finalmente optó por aplazar la diligencia.

“Estamos defendiendo las letras a capa y espada. El señor Lenín Martínez no reside acá, por eso le preguntamos a él en qué le afectan las letras, a él ni siquiera lo conocíamos. Para la comunidad, esta situación sí tendría tintes políticos porque las letras las donó una persona que va a aspirar a la Alcaldía”, señaló la dignataria.

Yasid Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal de las etapas 1 y 2, contó que a la reunión no pudieron entrar los vecinos, aunque sí ingresaron dos abogados del barrio para defender los intereses de los habitantes. Lea: ¿Cuándo estará listo el CAP de Blas de Lezo? Esta es la fecha que entregó la ESE

Desde la Alcaldía de Cartagena, hasta el momento, no se ha emitido ningún pronunciamiento sobre la controversia en Blas de Lezo.

“Bloquean las rampas de discapacitados”

A través de un video publicado en sus redes sociales, Lenín Martínez indicó que se está tergiversando la información y que ni el alcalde William Dau ni su gabinete tienen algo que ver con el tema, ya que las pretensiones de desmontar las letras de Blas de Lezo son solo suyas. Lea: Turbaco: Obrero cae de un tercer piso de edificio en construcción y muere

“Eso no tiene que ver con el Gobierno distrital, es un solo individuo el que ha hecho toda la vuelta. Y como dice Tego Calderón: ‘si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí’, porque yo soy el verdadero culpable de que esas letras las vayan a quitar. Yo fui a Espacio Público y me dijeron que como esas letras estaban fijadas en el piso ya no les competía a ellos, sino a la Inspección de Policía, entonces al inspector es al que le toca hacer un par de audiencias. La primera llamando al querellante y al querellado, en este caso Dumek Turbay y yo. Dumek fue el que puso la placa con el nombre de él, pero esas letras las puso sin permiso, se voló la institucionalidad, ni siquiera hizo la vuelta con la Alcaldía porque él es el de las pelotas. El segundo error es que las letras están atravesadas en una calle que es salida de emergencia cuando se hacen eventos en ese parque de la Virgen. Esas letras también bloquean las rampas de discapacitados”, fueron algunas de las palabras de Martínez.