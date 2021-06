Su vivienda está en una zona alta, destapada, llena de huecos y desniveles que le dificultan entrar o salir a realizar cualquier diligencia, ya que no puede caminar por sí sola y deben sacarla cargada en su silla de ruedas. Pero no es la única en la zona con alguna discapacidad, pues hay un par de hombres que requieren el apoyo de muletas, y aparte hay muchos adultos mayores que al transitar quedan expuestos a una caída.

Para mejorar

Erick Puello, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de San Bernardo de Asís, expresó que la finalidad de su comunidad es mejorar la calidad de vida, sobre todo porque en temporada de lluvias las calles internas se vuelven intransitables.

“Tenemos varias personas con discapacidad, niños, adultos mayores, a todos se les dificulta el tránsito. Cuando hay emergencias médicas toca bajar a los enfermos en sillas porque no hay acceso al transporte, ni siquiera en motos se pueden bajar. Esta iniciativa no es fácil ni es económica, aquí la gente es muy humilde, se vive del día a día, pero nos toca actuar para crecer como comunidad, para restablecer los lazos vecinales y crear confianza en un entorno que es complejo. Para nosotros es muy difícil ver cómo nuestros hijos van al colegio cargados o con los pies metidos en bolsas para que no se ensucien de barro. Estamos luchando por mejorar la calidad de vida, por nuestra dignidad”, sostuvo el líder comunal.