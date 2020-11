La delincuencia en Cartagena no da tregua y cada vez son más los casos conocidos de atracos a personas y apartamentos, como los denunciados recientemente por los habitantes de Manga.

Pero otra modalidad de vieja data en la ciudad es el asalto a buses del transporte público, que volvió a emplearse hace un par de días en una buseta de la ruta Ternera.

El robo múltiple tuvo lugar en plena avenida Pedro de Heredia, a la altura del Barrio España, pasadas las 7 de la noche.

Según los afectados, el cupo del vehículo estaba completo, por lo que el botín que se llevaron los malhechores fue más elevado. Los sujetos se montaron en el mercado de Bazurto y minutos después se levantaron de sus puestos con revólver en mano a hurtar a todos los pasajeros.

“Fue un susto grande, eran dos hombres de piel morena que nos empezaron a amenazar a todos con unos revólveres, se llevaron bolsos y celulares, a mí me quitaron un reloj que cuesta 200 mil pesos. No me robaron el celular porque lo tenía escondido dentro del pantalón, pero los de los otros pasajeros sí se los llevaron. Esos tipos hicieron detener la buseta en plena avenida y todo lo hicieron rápido, desafortunadamente nadie afuera se percató del robo o si lo alguien vio no dijo nada a la Policía”, agregó uno de los usuarios, quien suele usar Transcaribe pero ese día no tenía saldo en la tarjeta y no había un punto de recarga cerca de donde estaba, por lo que optó por montarse en la buseta.

Una vez consumado el robo, los pasajeros llamaron a las autoridades pero nada se pudo hacer para recuperar lo perdido, pues los bandidos corrieron hacia los barrios abajo colindantes con la avenida Pedro Romero.

Según las cuentas que sacaron las víctimas en el lugar, las pérdidas superaron los 5 millones de pesos, pues algunos tenían celulares avaluados en $800 mil, $900 mil y hasta un millón de pesos.

Al conductor también le quitaron el producido de esa vuelta.

“Este llamado lo hago para que la gente sea más prudente con sus celulares, sobre todo en el transporte público. No den papaya. Y también le pido a la Policía que esté más pendiente de las busetas porque ese pedazo de María Auxiliadora hasta Los Ejecutivos históricamente ha sido azotado”, finalizó el denunciante.