“Se robaron más de 400 mil pesos de la cuenta de apuestas deportivas”

Sin embargo, Baloco alega que la compañía no solo no cumple con las estrictas medidas de seguridad sino que también ha generado retiros no autorizados, sin códigos de transacción y en horas inusuales, como en su caso a las 3:20 de la madrugada, situación que según él plantea interrogantes sobre la seguridad y la integridad de las transacciones realizadas en la plataforma.

El ciudadano sostiene que la empresa, al requerir un código PIN, huella digital y cédula para retirar fondos, hace prácticamente imposible que un tercero realice transacciones no autorizadas. Lea: El fútbol chileno ya no quieren saber nada de casas de apuestas deportivas

La denuncia de este ciudadano radica en que hace un par de días le sustrajeron más de 300 mil pesos que tenía de saldo y aún no entiende cómo le pudieron girar ese dinero a otra persona sin tener en cuenta que no correspondía al titular de la cuenta. Además, señala que por reclamar le cerraron la sesión y le bloquearon su usuario.

“Betplay, socia de Supergiros, está prácticamente robando a muchos usuarios, porque cuando uno se registra lo hace con sus datos personales como cédula de ciudadanía, número de teléfono, dirección, correo eléctrico, etc, por lo tanto cuando usted gana en una plataforma de estas y va a generar un retiro de dinero, la plataforma automáticamente genera un PIN, un código que usted debe presentar en el punto de retiro para reclamar su dinero, y eso lo hace acompañado de su cédula y de su huella digital porque sin esos documentos no le entregan ningún dinero”, explica el hombre, quien afirma llevar ocho años haciendo apuestas deportivas en línea. Lea: Nuevos detalles del asesinato de Édgar Páez, presidente de Tigres F.C.

Baloco mostró como evidencia una imagen en la que un allegado también fue víctima del presunto hurto.

“A mi sobrino Cristian Marrugo le quitaron más de 450 mil pesos el domingo 3 de diciembre. El mensaje le dice que la transacción fue aprobada pero no aparece el método de pago ni el código de la transacción, y el valor tenía cifras decimales: -454,136. Es decir, se la dejaron en cero. Y lo peor era que habían dos apuestas en curso que tenían varios partidos ganados y se las cerraron por el valor que ofrecía la aplicación en ese momento, por lo cual el valor en el saldo se aumentó y lo sacaron en su totalidad”, añade el denunciante. Lea: ¡Vergüenza! Siete futbolistas serán juzgados por amañar partidos

Finalmente, afirma que a las 3 de la madrugada no hay puntos de atención presencial abiertos y por lo tanto nadie pudo hacer ese retiro en efectivo, mientras que mediante transacción bancaria no es posible girar fondos si la cuenta a la que se envía el dinero no corresponde a la que el titular inscribió al momento de registrarse en la plataforma.

“Yo tengo ocho años inscrito y es la tercera vez que me pasa. Desgraciadamente este es un vicio, perdí muchas cosas, tristemente me duele decirlo pero esto hace que las familias se separen y ha habido mucha gente con depresión al perder todos sus ahorros en apuestas. Incluso conozco casos de personas que han estado al borde del suicidio debido a las pérdidas sufridas en las plataformas de apuestas. Yo no vuelvo a apostar más, me retiro de esto”, finaliza Baloco.