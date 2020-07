“Se requiere apoyo de la Nación para frenar daño ambiental en Cartagena”: EPA

Este año, gracias al trabajo realizado por el Ecobloque, se han logrado recuperar 2.172 metros, sin embargo, con la llegada de la pandemia el problema parece agravarse, pues los avivatos han aprovechado la baja actividad que hay en la ciudad para seguir apoderándose de estás áreas, por lo cual, Mouthon asegura que se necesita del apoyo de los entes de control e incluso la Nación.

“El problema es que se ha aprovechado el también de la pandemia para hacer avances sobre relleno en la Ciénaga, no es que no estemos actuando, sino que la magnitud del problema no la ha entendido nadie a nivel Nacional para prestarle atención y que obligue a tener una actuación de parte del ejército, Armada nacional y entes de control con el fin de atender los problemas que tienen mucha raíz en el tema social. Hemos visto demasiada permisibilidad, la idea nuestra es que a través del Ecobloque sigamos avanzado, pero se necesita una vigilancia permanente”, asegura Mouthon.

En este sentido, el director del EPA conminó el apoyo del Concejo Distrital y elevó un llamado a la Nación para que se reactive la cumbre ambiental que fue propuesta a principios de año, de la cual participarían tanto los entes de control como la presidencia de la República.

“La Alcaldía está actuando, también Cardique y la Policía, pero sabemos que es un tema que desborda nuestras competencias y necesitamos que se actúe en mucha más escala, que se dé la cumbre nacional que se propuso en marzo y en donde iba a participar la Procuraduría, la Fiscalía y hasta la presidencia, para tomar las acciones y rescatar lo que se ha obtenido de forma ilegal. De acuerdo con la Dimar hay cerca de un millón de metros cuadrados ocupados de manera indebida que hay que recuperar”.