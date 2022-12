¡Se quedó sin hogar!: Drama en sector de La María por deslizamientos

“Desde que se iniciaron las lluvias reportamos esta problemática, es decir, desde el 6 de noviembre. Hemos ido a la Oficina de Gestión del Riesgo, le presentamos la situación, nos enviaron a la Cruz Roja pero no hemos recibido la atención que requerimos”, dijo Reyes. (También le puede interesar: Inundaciones y deslizamientos: así vivió Cartagena la torrencial lluvia)

“Hay muchas familias que saben del riesgo que viven, pero no tienen para donde ir porque carecen de recursos económicos. Las ayudas humanitarias no son suficiente. Aquí la gente quiere una vivienda digna, no un mercado y ya”, agregó el líder social.