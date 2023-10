Se puede vivir del plástico: la historia de una mujer en El Pozón

Existen miles de formas de ayudar a salvar al mundo. La de Juana Leonor Carrillo empieza a las 3 de la mañana. Su rutina tiene la marca indeleble de 22 años de trabajo, de caminar las mismas calles, de recorrer la vida con sus puños empujando una carreta, en una zona de la Cartagena relegada por décadas.

Sus manos, antes sin protección, ahora se visten con guantes que se complementan con su overol azul. Su atuendo se combina con gorra y botas. Juana forma parte de un grupo de ‘guardianes ambientales’, que tiene embajadores en todas las latitudes, que trabajan incansablemente con un propósito común: dar una segunda oportunidad a lo que otros consideran desechos. (También le puede interesar: Reciclaje en Cartagena: generando impacto ambiental y bienestar económico)

Las mismas manos que trabajan con determinación temblaron de miedo cuando los paramilitares irrumpieron en su pueblo natal, Turbo, Antioquia, asesinando a personas y amenazándola de muerte si no lo abandonaba todo.

Una nueva vida en Cartagena

En busca de seguridad, Juana salió desplazada. “Vine a Cartagena porque mi esposo es de aquí. Llegamos a la casa de mis suegros en Nuevo Bosque, pero estábamos apretados ahí, así que vendimos la casa que teníamos en Turbo para comprar una en El Pozón”, explica mientras sus manos levantan un bulto de plásticos recién recogidos.

En Turbo, Juana se dedicaba al campo, a la costura y a prestar servicios de auxiliar de enfermería. Sin embargo, su rumbo cambió al llegar a La Heroica, en el año 2000. “Entré al reciclaje cuando se fundó una cooperativa aquí en El Pozón. Vi en este oficio una forma de ayudarme a mantener a mi familia”, relata. Han sido años de arduo trabajo y perseverancia.

Unida a otras manos

Juana es parte de la Asociación de Recicladores de Villa Pozón, conocida como Asorepoz. Sus manos trabajan en comunión con las de sus colegas Daneris Marimón y Yessenia Barraza. Con la ayuda de algunos de sus hijos, realizan jornadas de recolección de plásticos, vidrio, papel, cartones y metales en barrios cercanos como Las Palmeras, Villa Estrella, El Pozón y Villas de La Candelaria. “Lo que recolectamos lo traemos primero a nuestro depósito en El Pozón y luego lo trasladamos al Centro de Acopio Cartagena Amigable, una organización mayor que agremia a otras asociaciones de recicladores de otros sectores. Es como la sábana con la que nos arropamos”, complementa Juana, mientras sus compañeras clasifican lo que han recolectado en una mañana de viernes.

Este trabajo no solo brinda sustento a Juana y a su familia, también ha transformado sus vidas de manera significativa. “Gracias a Dios, mis hijos terminaron sus estudios. Construí dos apartamentos. Mi trabajo me satisface. Hoy tengo estabilidad y no me siento desesperada”, dice Juana con gratitud por su labor.