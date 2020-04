¿Se puede o no hacer ejercicio al aire libre en días de aislamiento?

Rafael tiene 40 años y desde que tiene uso de razón ha hecho ejercicio, al aire libre o en un gimnasio, pero desde el 13 de marzo, cuando inició el aislamiento obligatorio en el país, le ha tocado hacer algo de ejercicio dentro de las cuatro paredes de su apartamento o en su defecto en el balcón, para tomar un poco de aire, pero asegura que no es lo mismo.

Desde la semana pasada, cuando el presidente de la República, Iván Duque, señaló que se permitiría hacer ejercicio al aire libre en unas horas estipuladas, Rafael pensó que sería la oportunidad perfecta para poder volver a su rutina.

“Yo de inmediato pensé en ir al parque a hacer ejercicio, pues en él hay máquinas para hacer piernas y brazos que me ayudarían mucho, sin embargo, ayer cuando salí, me dijeron unos vigilantes que al parque no podía ingresar”, comentó un poco mal humorado.

Caso similar le ocurrió a Camila, quien salió de su casa en Marbella y decidió trotar en la arena, frente al mar, pero se encontró con unos policías, quienes le indicaron que no estaba permitido hacer ejercicio en este lugar.

Desde ese momento, comenzaron los interrogantes de los cartageneros en las redes sociales, quienes se preguntaban qué horarios y lugares estaban permitidos para hacer ejercicio, puesto que la mayoría creía que sería igual que el resto del país, donde todos podían salir, siempre y cuando tuvieran en cuenta los protocolos para evitar contagios.