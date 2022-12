¿Se puede comprar la ropa de diciembre ganando el mínimo este 2022?

En 2021: 40,4% de los cartageneros se encontraban en pobreza monetaria. Hasta marzo 2022: 47,1% de los cartageneros comieron menos de 3 comidas al día.

¿El salario mínimo se va en gastos básicos?

Josefa Sánchez es una ciudadana cartagenera, ella es madre soltera y trabaja como recepcionista, devenga un salario mínimo al mes y tiene tres hijas. Sánchez asegura que atender a las responsabilidades de diciembre con su sueldo no es tarea fácil.

“Tengo que hacer de tripas corazón para comprarle la ropa a mis hijas, afortunadamente, una de ellas ya tiene 16 años y ahí me ahorro el aguinaldo, pero a las menores sí me toca comprarles no solo la ropa, sino buscar para los juguetes”, aseguró.