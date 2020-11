Sigue la polémica por el video del influencer ‘Jay Tomy’, quien en compañía de otros amigos, engañó a adultos mayores y habitantes de calle con paletas de jabón.

El joven, de quien aún no se conoce información, ha sido señalado de compartir este indignante video en redes sociales donde se convirtió en blanco de críticas las cuales lo llevaron a cerrar su cuenta. Sin embargo, uno de los implicados se pronunció sobre el hecho. (Lea aquí: “Sin denuncias influencer no puede ser judicializado”: Fiscalía)

“Fui uno de los integrantes que estuvo en el video sobre las paletas de jabón que se le brindaron a personas en la calle. Me presentó ante las cámaras para decirles que el video que se hizo, no fue con ninguna mala intención hacia el prójimo. Este se creó como una broma, pero no fue con la intención de hacerle daño a ninguna de las personas que salen en el clip”, comenzó diciendo Yilar Had, a quien también se le ve en las imágenes.

Agregó que “reitero mis disculpas hacia todos ustedes porque se que estuvo mal hecho y estas cosas no pueden volver a suceder. Espero que esto sirva de ejemplo para las personas que se dedican a hacer este tipo de bromas”.