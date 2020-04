Se le presentó una emergencia en cuarentena, ¿puede salir en carro?

Paula Ventura vive en Cartagena, pero su familia reside en Medellín y allá está su padre, de 70 años, enfermo, y ella, como buena hija, quiere ir a visitarlo, pero debido a la cuarentena que vive el país por la pandemia de coronavirus, no sabe qué hacer, pues el aeropuerto está cerrado, por lo que no hay viajes nacionales ni buses intermunicipales, por lo que le tocaría viajar en un carro particular con un conocido, pero ¿debe tener un permiso para esto?

Esta misma pregunta se hace Milena Valderrama, quien se enteró que su abuela, quien era como su madre, falleció en Barranquilla a raíz de una patología que padecía, y ella quiere ir a su velorio, pero según lo que le han dicho no está permitido, ¿es esto cierto?

Después de conocer estas historias, El Universal decidió consultar con el Ministerio de Transporte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y con algunas funerarias de la ciudad, para conocer qué está y no permitido hacer en estos días de aislamiento social si se presentan algunas emergencias como las anteriormente expuestas y esto fue lo que nos indicaron.