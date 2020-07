Se inician obras de las etapas 3, 4 y 5 del proyecto Ciudadela La Paz

El 20 de julio, además de ser recordado como el día de la independencia de Colombia, quedará en la retina de los cartageneros como el día en que el sueño de cientos de familias de la ciudad, de tener una casa propia, comenzó un nuevo camino para volverse realidad. (Lea aquí: Desmienten venta de apartamentos en Ciudadela La Paz)

Luego de varios meses de espera, esta mañana en compañía del alcalde de Cartagena, William Dau, se fundió la primera placa de concreto de las etapas 3, 4 y 5 del proyecto de vivienda Ciudadela La Paz, en el barrio El Pozón, dando oficialmente inicio a la construcción de estas etapas.

En esta nueva fase 1.824 viviendas, conformadas por Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP) y Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA), serán construidas para favorecer a cerca de 10.000 personas de cuatro grupos poblacionales: pobreza extrema, damnificados, víctimas del conflicto armado y clase trabajadora.

Muy merecedor que sea hoy, 20 de julio, Día de la Independencia, que comenzó con un incidente trivial, como el Florero de Llorente. Cartagena tiene ahora un nuevo florero de Llorente, y se llama Edificio Aquarela, donde no han sido sancionados a quienes dieron la licencia, sino que quieren que lo tumbemos. Lo vamos a tumbar una vez tengamos una resolución judicial, y una vez la Nación diga que responde por las acciones judiciales que se deriven de tumbar el edificio. Cartagena y los cartageneros nos negamos a asumir responsabilidad de las demandas que nos vienen encima si lo tumbamos sin tener sentencia judicial, sino por caprichos de funcionarios”.

El Alcalde afirmó que el edificio no debe estar ahí, debe caer, pero en el marco de la legalidad.

“Por qué Florero de Llorente, porque es lo que ha llevado a que Cartagena se pellizque, no solo contra la corrupción, sino contra los entes de control que no sancionan a nadie, si castigaran a los corruptos no estaríamos en este estado de pobreza, con desigualdad que no se ven ni en África. Llego la hora que el Florero de Llorente, que es el edificio Aquarela, sea el motivo para reclamar a los entes de control que hagan su trabajo”, afirmó.

Por su parte el gerente de Corvivienda, Néstor Castro Castañeda, expresó que “es motivo de orgullo ser parte de la Administración Distrital Salvemos Juntos a Cartagena a través del cual venimos trabajando articuladamente con las autoridades del orden nacional con la meta clara de desarrollar una ciudad incluyente y cohesiva que camine de forma armónica para el progreso de todos los habitantes de Cartagena de Indias”.