Los afectados dieron a conocer que alrededor de 60 tubos de acero galvanizado han sido hurtados en las últimas semanas, los cuales han sido repuestos por el constructor. Esto no solo representa un gasto monetario extra sino un atraso considerable en la obra, que estaba proyectada para entregarse antes de que finalice el año.

Piden respaldo de las autoridades

Cabe recordar que este cerramiento perimetral lo hace Cardique para proteger el manglar de la zona y evitar la deforestación y el arrojo de basuras, así como la instalación de cambuches en cercanías de los cuerpos de agua por parte de los habitantes de la calle. Serán 1.100 metros lineales de cerramiento.

“Esto se ha logrado con mucho sacrificio en un año complicado por la pandemia, pero ya es la cuarta o quinta vez que se roban los tubos, nos ha tocado comprarlos y reponerlos. Así es muy difícil terminar la obra en el tiempo estipulado, necesitamos que la Policía garantice el desarrollo de los trabajos”, sostuvo el ingeniero Rubén Gómez.

De igual forma, Cecil Botero, fiscal del concejo directivo de Asopopa, lamentó que los hurtos sean en el mismo paseo peatonal donde está el CAI. “Al darle golpe a esos tubos para que se desestabilicen debe haber un ruido grande, los cortes tampoco son silenciosos, no entendemos cómo la Policía no escucha o no se da cuenta de esta anomalía. Muy seguramente todo ocurre de madrugada. Lo mismo sucedió con el parque Joaquín F Vélez que está frente a la Sijín, allá también desvalijaron luces y varios elementos”, argumentó el gestor comunal.

Este medio consultó a la Policía Metropolitana de Cartagena sobre esta anómala situación, pero no hubo pronunciamiento.

Los denunciantes esperan que hechos similares no se repitan y que las autoridades cumplan con la vigilancia. La obra está en más del 80 por ciento de avance. Solo faltan cubrir los puentes y el tramo que va desde el puente Las Palmas al complejo de raquetas.