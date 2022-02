Este lunes 28 de febrero la ciudad de Cartagena se levantó con paro de mototaxistas, quienes protestan en rechazo al Decreto 0279 de 2022, que adoptó nuevas medidas para la circulación de motos en Cartagena.

Lea: Minuto a minuto: así avanza la protesta de mototaxistas en Cartagena

Entre las medidas se encuentra la prohibición de parrilleros en la Avenida Pedro de Heredia, que ha sido la más rechazada por los mototaxistas puesto que restringe el tránsito para este tipo vehículos por la avenida Pedro de Heredia desde la bomba El Amparo, hasta la India Catalina.

Lea: Prohibida circulación de motos con parrilleros en la Pedro de Heredia

Según el decreto, por esta vía solo podrán circular acompañantes y/o parrilleros que estén registrados en la página www.transitocartagena.gov.co entre las 7:00 a.m a 10 a.m y 5:00 p.m a 8:00 p.m. No podrán ser mejores de 12 años ni mujeres en estado de gestación.

Pese al rechazo generalizado que tiene a la ciudad paralizada este lunes 28 de febrero, ya son más de 2 mil las personas que se han inscrito como acompañantes, según lo que informó la Alcadía de Cartagena este lunes.

“Con la entrada en vigencia del decreto 0279 del 25 de febrero, hemos avanzamos con 2.370 acompañantes inscritos a través de 1.080 permisos diligenciados”. A continuación se detalla la inscripción de pasajeros:



960 cónyuge

402 padres

378 hijo

197 hermano

196 Otro (No familiar)

172 Otro (No familiar)

23 Primo

20 Sobrino

16 Tio

5 Nieto

1 Abuelo