Como consecuencia de las lluvias, fuertes vientos e incendios, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) ha atendido durante los últimos 20 días un total de 21 emergencias en la ciudad, en más de 16 sectores.

La mayoría de estas eventualidades se presentaron el último fin de semana de agosto, por un vendaval que registró daños en 10 barrios.

Producto de estas emergencias, la OAGRD ha entregado 189 elementos de asistencia humanitaria, representados en tejas, ganchos para tejados, mercados, kits de aseo y colchonetas a 19 familias. Los afectados están en barrios como Olaya Herrera sectores Playa Blanca, Zarabanda, 11 de Noviembre y Central, El Pozón sectores 14 de Febrero y Manolo Duque, Nuevo Paraíso, San José Obrero, Fredonia, La Victoria, Villa Estrella, Villas de la Candelaria, Santa Cruz del Islote y Policarpa.

Fernando Abello Rubiano, director de la OAGRD, señaló que se conformaron 7 equipos de reacción inmediata (ERI), encargados de llegar a la escena de las emergencias como primeros respondientes y activar los protocolos de atención según la magnitud de la situación.

“Nuestro equipo es el encargado de convocar a los organismos de socorro y entidades que tengan algo que ver en las afectaciones encontradas. En estos casos, afortunadamente no encontramos daños mayores que ameritaran convocarlos de inmediato, por lo que el paso a seguir siempre es la caracterización de los afectados, oficiar a las dependencias encargadas de la solución de fondo como Corvivienda, PES, EPA, o Infraestructura, y luego entrega de asistencia según corresponda”, dijo Abello.

La OAGRD indicó que hace un monitoreo permanente de las condiciones climáticas en la ciudad, ya que la mayor parte de las afectaciones han sido por lluvias y vientos. Abello invitó a la ciudadanía a seguir atentamente las recomendaciones para evitar emergencias, principalmente amarrar bien los techos, con ganchos y no con objetos pesados encima, no construir en zonas en riesgo de inundación y deslizamiento, y no sobrecargar el sistema eléctrico de las viviendas.

De acuerdo a información del IDEAM, durante la segunda quincena de septiembre las lluvias estarán un 30% por encima del promedio en la región Caribe, y durante octubre, ese porcentaje se elevará a un 40%.