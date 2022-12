Se estudia formalización: mototaxismo podría ser complemento de Transcaribe

“Vamos a seguir haciendo presión por parte del control de la Policía Nacional y del DATT, de tal manera que quienes no se han inscritos se vean obligados a inscribirse, pero no se va a cerrar porque para nosotros es una ventaja obtener la información. El Ministerio de Transporte ya nos está usando de ejemplo para mostrarle a otras ciudades cómo se hace”, destacó la secretaria. Lea: No es solo para ‘mototaxis’: Motociclistas se caracterizan, pero faltan más

Y agregó: “Hay una frase que siempre me hace pensar acerca del valor de este ejercicio en términos de seguridad, que es un tema crítico. Y es que los motociclistas en las mesas de concertación nos decían: ‘los bandidos no se van a caracterizar’. Entonces, es muy importante tener claro que quienes no se caracterizan no pueden acceder a parrillero ni a trabajar en la ciudad, porque no tienen los documentos”.

¿Por qué es importante?

González-Forero destacó tres puntos por los cuales es importante la caracterización de motocicletas en Cartagena.

“Primero, seríamos la primera ciudad de Colombia que tiene caracterizados a los motociclistas, que es uno de los procesos más difíciles. Estamos ya en diálogos con el Ministerio de Transporte para convertirnos en un piloto de formalización del mototrabajo en una ciudad grande”, indicó.