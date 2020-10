¿Cómo así que las pruebas Icfes son gratis?, ya pagué en el colegio lo que correspondía porque no quiero que mi hijo se quede sin hacer esas pruebas tan importantes, por eso con sacrificio busqué ese dinero, pero entonces ahora, ¿quién me responde?”, fue lo primero que me dijo Carmen a través de la línea telefónica el jueves en la tarde, después de enterarse de que todos los estudiantes de las instituciones oficiales del Distrito de Cartagena que estuvieran próximos a presentar las pruebas Saber 11, no tienen que pagar para realizar este examen, que les garantiza el acceso al sistema universitario en Colombia.

Esto, debido a que el Gobierno nacional aportará el 50% del valor y el otro porcentaje lo dará la Secretaría de Educación. Así lo dieron a conocer las autoridades el pasado 25 de septiembre. “Los días 7 y 8 de noviembre se realizarán las pruebas Saber 11, y por primera vez en Cartagena los alumnos no tendrán que pagar para realizarlas. El costo de esto equivale a 563 millones de pesos que serán pagados entre la Nación y el Distrito de Cartagena. Un total de 11.863 estudiantes de grado 11 presentarán las pruebas, beneficiándose de esta medida”, señaló William Dau, alcalde de Cartagena. Mientras que Olga Acosta, secretaria de Educación, indicó que “las familias pueden estar tranquilas porque no van a tener que preocuparse por el costo de los exámenes, es un acto de amor por nuestra ciudad. Estas pruebas les dan acceso a nuestro jóvenes a becas, financiación y a la educación superior”.