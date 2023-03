“Se desvían, no avisan y dejan a uno tirado”: denuncian busetas de San Fernando

Aseguran que esta situación se presenta reiterativamente, y como usuarios insatisfechos ya no encuentran dónde quejarse. “Quiero expresar mi inconformidad con la ruta San Fernando. Pasa que a diario quieren desviarse de su ruta final, el romboy del Pozón y dejar los pasajeros hasta el puente de Horizonte 2. Siempre se excusan en que van varados, que no han almorzado, o en su defecto, que lo hacen porque nosotros los pasajeros no pagamos completo”, indicó María Cecilia Pinedo, quien además pide orientación para esta problemática. “Quiero saber quién regula esto, porque no es justo que de ida sí son capaces de recoger a todo el personal, pero de regreso dejan a uno tirado. Se necesita mano dura con esta ruta, ya no más”, concluyó.