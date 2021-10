Con nuevas esperanzas de bienestar en salud y más oportunidades para hacer cumplir sus derechos, cientos de familias locales y de migrantes que viven en condición de pobreza extrema de Pasacaballos, cumplieron su cita con una nueva Jornada de Atención Integral liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social, PES-PR “Salvemos Juntos a Cartagena”, realizada en la sede CERES del corregimiento.

La actividad desarrollada de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., permitió inmunizar a niños contra el sarampión y rubéola, vacunación regular de 0 a 5 años y aplicación de primeras y segundas dosis contra la COVID-19 a población de adolescentes, jóvenes y adultos, quienes regresaron a sus hogares satisfechos con la posibilidad de tener mayor bienestar y recibir servicios de atención en salud y en materia de trámites de identificación, permisos temporales de permanencia, inscripción a cursos de formación complementaria, asesorías para microcréditos pequeños negocios, afiliaciones a Empresas Prestadoras de Servicio.

La amplia oferta institucional impactó a las familias en condición de vulnerabilidad que residen en esta zona, especialmente a los migrantes y retornados, quienes pudieron tramitar el Permiso Especial de Permanencia ante Migración Colombia y atención en consulta general con entrega de medicamentos por parte de Americares y la Fundación Abrazando Esperanzas, junto a la ESE Cartagena de Indias que realizó pruebas rápidas de embarazo, de VIH y glucometrías.

Beyker Ramírez, de nacionalidad venezolana, logró vacunarse y ser atendida en Medicina General. “Yo no cuento con servicio de salud, hace poco sufrí un accidente que me ha tenido delicado de salud; aproveché el servicio y me entregaron medicamentos. Tengo solo palabras de agradecimiento para el PES, Pedro Romero”, aseguró Ramírez.

“Estoy feliz porque nosotros necesitábamos estar vacunados para volver tranquilos y seguros a compartir con nuestros amigos en la escuela”, afirmó Brandon Ramos de 17 años.