¡Se cansaron! Servidores turísticos de Bocagrande realizarán protesta

La difícil situación económica que vienen atravesando los servidores turísticos de Bocagrande, los motivó a realizar una nueva jornada de protestas para pedir respuesta sobre el pago de compensaciones económicas en el marco del macroproyecto de Protección Costera. Los voceros de la jornada aseguran que el último pago recibido fue en diciembre del año pasado, fecha para la que según ellos, debería estar abierta playa cinco.

Eder Luis García, vendedor de las playas de la zona indicó que sumado a la problemática que vienen atravesando, está el drama de algunos de sus compañeros que no aparecen en el centro realizado por el PNUD. “Hay servidores turísticos de playa 4 y 5 que no les han pagado todo. A otros no los han censado porque esa encuesta la hicieron en tiempo de pandemia y muchos de ellos no contaban con celular de alta gama o acceso a internet”, dijo García. Lea: El SOS de servidores turísticos por erosión en nueva playa en Bocagrande

Y recordó: “Fuimos unas de las primeras ciudades del país en cerrar por la pandemia. A nosotros nos afectó primero el COVID con todos sus cierres y ahora la Protección Costera. Esta era la primera temporada turística que íbamos a trabajar en un 100%, pero no la pudimos trabajar porque esta zona de playa está en obras”. También le puede interesar: ¿Es normal la erosión en nueva playa en Bocagrande? Autoridades responden