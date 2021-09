“Las paredes están húmedas y llenas de comején, casi podridas, solicitamos que se haga la demolición de esas paredes y muros, así lo han sugerido algunos expertos. Esas bases no pueden soportar el techo, aquí puede haber una desgracia”, sostuvo el dignatario, agregando que el suelo tiene desniveles y varios niños han sufrido graves caídas.

Antonio Salem, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Prado, dijo que tienen una tutela fallada a favor en primera y segunda instancia contra la Secretaría de Educación para que ampare el derecho fundamental a la vida de los 310 niños que allí estudian, pero los pocos recursos que se le asignan no se ven y el plantel está en grave peligro.

aulas de clases nuevas, que no se han estrenado, ya están deterioradas.

“Inyectaron $200 millones en tres salones nuevos pero no se han usado y ahora al caminar las baldosas se quiebran y salen volando en pedazos, son cortantes y peligrosas. Además el agua que se consume no es tratada, los baños no funcionan bien, las redes eléctricas son viejas e insuficientes, aquí se necesita una inversión compleja”, finalizó el presidente de la JAC.

