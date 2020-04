“Que no nos dañen el barrio”: vecinos de Santa Clara

El crimen perpetrado en la urbanización Santa Clara ayer martes 28 de abril, que todavía hace eco en la ciudadanía y cuyas imágenes con el supuesto matón corriendo por las calles internas siguen siendo compartidas en redes sociales, aún mantiene con estupor a los residentes.

Los atemorizados vecinos lanzaron un llamado de alerta a las autoridades para que no permitan que les vuelvan a perturbar la tranquilidad. (Lea: Cartagena sube a 246 contagiados de COVID-19 y Colombia a 6.207).

Santa Clara es una urbanización abierta, pero sus residentes la han convertido en cerrada, con rejas enormes en su entrada principal y con varios vigilantes particulares cuidando de día y de noche. Sin embargo, pese a que gozan de una seguridad más sólida que muchos otros sectores aledaños, el reciente hecho de sangre sacó a relucir episodios delictivos que se han cometido al interior de la misma en el pasado reciente.

“Se han presentado atracos, eso no se puede negar. Los delincuentes se las han ingeniado para ingresar principalmente por una pared que se calló en la parte trasera, la cual conecta con el barrio Ceballos. A esa pared le hemos tenido que poner láminas de zinc. Pero en términos generales con los vecinos de ese barrio no hemos tenido problemas. El bandido que entró ayer lo hizo por la entrada principal y cuando iba escapando salió por ahí mismo porque amenazó con un revólver al vigilante. Eso puso en evidencia que no estamos tan seguros como pensamos”, sostuvo el líder comunitario José Lozada.

Que no se repita

Los moradores hicieron un llamado a la Policía Nacional para que haga efectiva la captura del homicida de ayer, y así no quede la sensación de impunidad o vulnerabilidad en la urbanización. Así mismo, solicitaron desplegar una mayor vigilancia en la zona, con rondas y patrullajes permanentes, sobre todo en las afueras porque algunas personas han sido hurtadas cuando van entrando o saliendo a la calle.

“Hace algunos meses le hicieron un atentando a otro muchacho, por fortuna logró salvarse. Nosotros necesitamos que la Policía no se descuide porque no queremos que los actos delictivos se sigan repitiendo, no queremos que nos dañen el barrio”, finalizó Lozada.

Santa Clara es una urbanización ubicada sobre la margen izquierda del Corredor de Carga. Tiene como vecino al barrio Ceballos y de frente cruzando la vía al barrio El Campestre.