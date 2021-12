Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando dijo que iba para una cita prioritaria y le respondieron que no la podían atender porque había sido trasladada a una IPS, por lo que a partir de ese momento todos sus requerimientos debía hacerlos ante el nuevo prestador del servicio.

La mujer, de 50 años, afirma que aún conmocionada optó por dirigirse hacia la IPS, que está una cuadra después, y al llegar encontró a otras personas en una situación similar, que igual que ella estaban molestas por el inesperado cambio.

Lo peor es que en el lugar, al parecer, le indicaron que al día siguiente la atenderían a través de una teleconsulta, pero a la fecha dicha cita no se ha cumplido y tampoco ha podido reclamar los medicamentos para su hipertensión, los cuales, según ella, no se consiguen en una droguería convencional.

“Estoy en Sanitas hace varios años y tengo afiliados a mis hijos, pero no estoy de acuerdo con el trato que me han dado. Desde el viernes estoy con dolores de cabeza fuertes, necesito reclamar las pastillas para la hipertensión y aún no me resuelven nada, lo único que me han dejado claro es que a partir de ahora me van a atender en la IPS Fundevida. He llamado insistentemente a Sanitas para que me digan por qué hicieron el cambio y solo aducen que junto conmigo pasaron a unos 10 mil usuarios porque tenían muchos afiliados. Es insólito que hayan tomado esa decisión sin consultar o avisar previamente”, aseguró Carmen.

Otro usuario, que se comunicó vía telefónica con esta casa editorial, expuso la mista inconformidad, manifestando su preocupación por el tratamiento que llevaba desde hacía varios años con un médico de dicha EPS, ya que ahora no podrá seguirlo con ese profesional. “No responden nada, he visto gente muy angustiada, casi llorando, debido a la incertidumbre que hay”, sostuvo.

Este medio ha intentando conocer la posición de Sanitas, pero no ha sido posible entablar comunicación.

*Nombre cambiado