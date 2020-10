Pese a que no les han pagado ni garantizado su vinculación, los salvavidas siguen trabajando con la misma pasión y ganas. Justamente ayer realizaron tres rescates en las playas de La Boquilla, aunque en un área aledaña a Playa Azul que no está habilitada. “Estábamos en la garita y desde ahí vimos a las dos personas que se estaban ahogando, como a 100 metros de nosotros. Estaban lejos, pero corrimos rápido y alcanzamos a llegar y salvarlos. Si nosotros no estuviéramos ahí, seguramente se hubieran ahogado. Los sacamos con el torpedo, la muchacha estaba algo delicada y el muchacho también estaba en mal estado. Se los llevaron para el CAP. La Policía los regañó porque esa parte no está autorizada. Nosotros les estábamos pitando desde hacía rato por prevención y no nos habían hecho caso, se estaban bañando y la corriente los castigó. Después tuvimos que sacar a un niño en esa misma zona. Hay mucha gente irrespetando las restricciones”, señaló un salvavidas que ayer prestaba sus servicios, distinto a los que hablaron sobre la situación contractual.

Cabe recordar que en La Boquilla se ahogaron dos adolescentes cartageneros a comienzos de septiembre.