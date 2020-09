El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, anunció este jueves que su administración va a gestionar un préstamo con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) para subsanar gastos de operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) que hoy atraviesa una profunda crisis financiera. Lea: Salvavidas de Dau, última esperanza para salvar a Transcaribe

“Una vez la doctora Sindry Camargo se instale en la gerencia de Transcaribe y hayamos cambiado a la mayoría de altos mandos de Transcaribe, que casi todos son nombramientos políticos y no técnicos del exalcalde Quinto Guerra... una vez tenga yo la certeza y la confianza en la información que nace de Transcaribe y que todo es correcto, entonces vamos a salvar a Transcaribe”.

Dau Chamatt sostuvo que pactó un compromiso con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para suscribir dicho préstamo dirigido a solventar el déficit financiero en los sistemas de transporte masivo surgido en medio de la pandemia.

“Creo que son 43.500 millones de pesos para otorgar préstamo a Transcaribe, cupo que fue avalado por el Ministerio de Hacienda. Además, es mi intención conseguir préstamos, financiación, todo lo que sea necesario para poner a Transcaribe a andar al 100 por ciento en el menor tiempo posible”, precisó.

En el marco del ‘Gran foro por el futuro de Transcaribe’ de El Universal y el Consejo Gremial de Bolívar, el mandatario recalcó que “no va a pelear con los operadores” y que va a “solucionar el problema de Transcaribe”.

“Sea cual fuese el monto necesario, obviamente determinado de una manera técnica, y realizando los estudios de nuestra capacidad de pago, nos endeudaremos y si es el caso buscaremos otras fuentes alternativas de financiación. No me va a temblar la mano, ni me va a dar susto para sacarlo de esta situación precaria”, dijo.

El alcalde criticó la demora que ha tenido el sistema para alcanzar el 100% de su implementación. “Desde hace tiempo debía andar en plena capacidad y apenas estamos en el 52%. Se va a seguir perdiendo plata y habrá competencia informal. Esto no puede seguir pasando”.

Sobre Transcaribe operador

Para Dau, la concesión de Transcaribe operador es un “sofisma de distracción” y sugirió que dicha relación contractual debe llegar a su fin.

“El tal Transcaribe operador no existe. Se dice que hay un Transcaribe operador, pero esa operación se lo dieron a otra empresa que es la que lo opera. Una relación contractual en la que hay una ley del embudo, en que la parte ancha va para el contratista y la parte angosta le corresponde al Distrito de Cartagena”, dijo.

Frente al tiempo estimado que requiere el crédito bancario con Findeter, Dau indicó que dicho proceso tardaría un mes.

Agregó que la solicitud para lanzar el salvavidas a Transcaribe deberá ser aprobado por el Concejo Distrital, petición que “espera que no sea rechazada y apruebe” el órgano coadministrador.

Por su parte, La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmó el compromiso adquirido por el gobierno local para responder a las necesidades que demanda el sistema.

“El alcalde anunció el compromiso entendiendo que había que asumir una realidad, el déficit operacional derivado del COVID que eso obviamente afecta la operación del sistema y asumió el compromiso para adelantar el trámite de este crédito”, dijo.

La ministra resaltó el apoyo que se debe brindar a los sistemas de transporte masivo en el país y por ello la opción del Gobierno nacional de ofrecer estos créditos a 10 años y con tres años de gracia para que las Alcaldías puedan financiar a largo plazo.