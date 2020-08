Desde finales de marzo las playas de Cartagena quedaron clausuradas debido a la pandemia por el COVID-19. Con ese cierre, los 64 salvavidas que las custodian y velan por el bienestar de los bañistas también debieron resguardarse en sus casas por seguridad. Desde ese momento, las casetas donde ellos hacían la vigilancia están solas y es la Policía la que se encarga de evitar que alguna persona ingrese al mar.

En ese periodo de aislamiento, los guardavidas, que tenían un contrato de OPS por seis meses, recibieron sus honorarios sin problemas, pero este se venció a mediados del mes de julio y a partir de esa fecha dejaron de recibir los acostumbrados ingresos, razón por la cual ahora afirman que están padeciendo necesidades.

Ha pasado más un mes y para ellos la incertidumbre aumenta cada día porque el Gobierno nacional no ha ordenado la reapertura de las playas y al parecer estas tampoco estarán habilitadas en septiembre. Así mismo, el Distrito no les ha realizado un nuevo contrato. Y lo peor, según ellos, es que aún no hay claridad sobre la vinculación a la planta de personal de la Alcaldía que les habían prometido en el 2019.