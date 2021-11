No obstante, ni el acceso a la atención básica en salud ni que esta atención sea adecuada, en el momento y lugar que se necesite, está garantizado.

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, define la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por género y edad, las mujeres y los encuestados más jóvenes (de 18 a 25 años) fueron quienes consideraron que su salud mental había empeorado en comparación a antes de la pandemia.

Sin embargo, la salud física de los cartageneros se ha mantenido. Cuatro de cada diez encuestados aseguró que su salud física está mejor hoy que antes de la pandemia, mientras que tres de cada diez dice que está peor.

Satisfechos con las vacunas

De los 3.359 encuestados en agosto, el 66% había sido vacunado contra el COVID-19. De los que aún no se habían vacunado, el 40% afirmó que la razón era que aún no había sido priorizado; un 10% no sabía cómo acceder a la vacunación y otro 10% creía que esta tenía efectos adversos. A la pregunta: ¿Qué tan satisfecho (a) está con la forma en la que se ha gestionado el plan de vacunación contra el coronavirus en Cartagena?, el 47% de los consultados se mostró satisfecho, el 26% ni satisfecho ni insatisfecho y el 28% insatisfecho.