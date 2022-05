Dos procesos fallidos

Un mes sin PAE

Miguel Pérez Márquez, presidente del Sindicato de Directivos Docentes de Cartagena y Bolívar y rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, manifestó que la ausencia del PAE en los colegios ha afectado a los estudiantes. Varios, incluso, han dejado de ir a las clases.

“Muchos padres de familia no tienen recursos para que sus hijos puedan merendar en el colegio, entonces como no hay PAE, algunos optan por no enviar a sus hijos a la escuela porque no tienen cómo suplir esa necesidad”, indicó Pérez Márquez. La situación ha sido compleja teniendo en cuenta que son aproximadamente 46 mil estudiantes los que se benefician con este programa.