“Rosca, clasismo y acoso”: Testimonio de excandidata a un reinado en Cartagena

Angie estuvo en varias agencias de modelaje desde 2015. Destaca que “aquí en Cartagena hay una cantidad de academias que por lo general son lucrativas, y las jóvenes por tener reconocimiento y salir en pasarelas, invierten dinero para entrar a un mundo en el que hay que tener cuidado”.

“Yo me inscribí en una agencia de modelaje. Era una señora la que daba las clases y luego entró un señor que nos entrenaba en enfoque periodístico, etiqueta y protocolo. El señor comenzó a enamorarme, me decía que practicara con él, porque, según, yo era la mejor. Un día me dijo que le diera mi número para pasarme unos guiones, porque supuestamente había un programa de televisión al que íbamos y me aseguró que yo iba a ser la modelo principal. Yo era una adolescente cuando eso, pero siempre fui maliciosa”, contó a El Universal.