Rosa María Sánchez Guzmán se aferra a la vida con todas sus fuerzas. Ella, madre de tres pequeños de 12, 9 y 4 años, fue diagnosticada en el 2019 con leucemia linfoblástica aguda y desde entonces libra una titánica batalla contra la enfermedad, de la que ha salido adelante con las quimioterapias, pero está en una etapa decisiva en la que requiere con urgencia un trasplante de médula ósea.

La mujer, residente en el barrio El Carmelo, afirma que en este periodo conoció el poder de Dios y eso ha sido fundamental para no decaer, pero ahora requiere que la EPS a la que está afiliada autorice la intervención quirúrgica en Cartagena, ya que el año pasado estuvo varios meses en Bogotá esperando el procedimiento y allá su proceso empeoró.

A través de un video que difundió en sus redes sociales, Rosa María pide ayuda. “Luego de recibir quimioterapia en la clínica Blas de Lezo logré salir sin células cancerígenas y con una remisión para recibir el trasplante de médula ósea que requiero. Gracias a Dios cuento con mi hermana que es 50 por ciento compatible para donármela. Fui trasladada a Bogotá donde la EPS Salud Total haría efectivo el trasplante, allá permanecí con mi hermana durante tres meses, en los cuales me contagié de COVID-19, tuve una tromba pulmonar y una en la pierna izquierda, y a partir de eso tuve una recaída de un 92 por ciento. Casi no me levanto, pero Dios me dio la oportunidad de dar este testimonio. Regresé a Cartagena, estuve en UCI, recibí nuevas quimioterapias y me recuperé, ahora estoy nuevamente en condición de remisión para el trasplante y por eso hago este llamado público. Necesito que Salud Total autorice el procedimiento urgentemente, aquí en Cartagena, ya sea en la clínica Blas de Lezo donde pueden hacerlo o en la sede de otro prestador”, explicó la cartagenera.

Los familiares de esta paciente oncológica aseguran que no están en condiciones económicas de ir nuevamente a Bogotá, aparte que eso implica dejar descuidados a sus tres hijos por un largo tiempo.

“Los que conocen esta enfermedad saben que me encuentro en la última etapa de las quimioterapias, y es mi última oportunidad de ser trasplantada. Yo no dudo del poder de Dios, pero sin las acciones humanas será difícil lograr su obra en mí. Tengo 35 años y tres hijos que me necesitan”, finaliza Rosa María.