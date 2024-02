Rolando Pérez: 17 años de un crimen marcado por el prejuicio

“Cuando voy a hacer el reconocimiento del cuerpo, me preguntan: ‘¿es verdad que él es gay?’ Yo respondo que sí, pero en ese momento no intuyo que esa información podría sesgar la investigación”, dice.

Han sido 17 años en los que los amigos de Rolando han hecho todo lo que está a su alcance para esclarecer su muerte, pero la falta de gestión de las autoridades ha truncado este propósito.

“La impunidad es una herida que no cierra porque cuando uno va a declarar ante la Fiscalía se llena de esperanza, de ilusión de acceder a la justicia; pero luego no ocurre, el sistema no opera y hay un dolor que no se quita porque estás pensando que le debes algo a la persona, que es el derecho a la verdad”, afirma Ayola.