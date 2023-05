Roban a turista en Playa Blanca y le debitan casi 8 millones de su tarjeta

En una pesadilla. Así terminó el día de playa que turistas disfrutaban en la isla de Barú tras el dinero que se le debitó a un ecuatoriano este fin de semana.

La víctima identificado como Richard Joel Méndez Borbor, expuso vía redes sociales el robo realizada el pasado sábado 27 de mayo. “me hicieron un robo en la Playa Blanca, donde sustrajeron toda mi billetera, justamente cuando la dejamos en la parte de las sillas de los parasoles. Estando todos a un lado, entre vendedores que llegaron para distraernos. Todo fue en cuestión de nada más 10 minutos o menos. Después me llega el primer mensaje al celular del débito de mi cuenta del Banco de Guayaquil en Ecuador, me sale en la tarjeta de crédito un cobro de $3.600.000 colombianos. Luego me llega la notificación de otro cobro de $4.250.000.”, contó el hombre. Lea también: Buscan a los dueños de estas embarcaciones inactivas en el mar de Cartagena

A continuación, el video: