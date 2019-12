Rifirrafe entre Dau y Pereira por reunión para aprobar presupuesto 2020 de la ESE

A las 11:45 de la mañana el alcalde electo de Cartagena, William Dau, hizo una fuerte denuncia a través de redes sociales en la que se refiere a un entramado para presuntamente dejar comprometidos los recursos de la salud en la vigencia 2020.

“En este momento se está llevando a cabo una junta en la ESE Cartagena de Indias para cuadrar sus chanchullos que les permitan contratar (amarrar) todo el presupuesto de Salud del próximo año, autorizando al actual gente de ESE (Roque Bossio) para hacerlo. No dejemos que se roben la plata de la salud. Hay algunos veedores allá ahorita y bienvenidos quienes puedan acompañarlos”, publicó Dau.

Además, el alcalde electo manifestó que le había pedido a Pedrito Pereira que no realizara dicha junta.

“Le solicitamos a Pedrito Pereira que no cancelara esa junta, dijo que lo iba a hacer y finalmente salió con una decisión contraria porque autorizó la junta”, sostuvo.

Al paso de los señalamientos de Dau, Pedrito Pereira salió en defensa de su decisión y dijo que una persona del comité de empalme fue la encargada de solicitar que la junta se realizara hoy.

“Ayer se me acercó al despacho una mujer diciéndome que me mandaban la razón que se aplazara la sesión de la ESE para el día de hoy, yo decidí estudiarlo, me dijo que era parte del empalme de la administración entrante”, sostuvo Pereira.

De igual manera desmintió que se vayan a comprometer todos los recursos del 2020.

“En ningún momento la Alcaldía de Cartagena va a aprobar o ha insinuado que se comprometa todo el presupuesto de 2020 (...) En tema del presupuesto, el delegado del alcalde, Cayetano Jiménez, tiene orden expresa que solamente se puede aprobar hasta 3 meses, que es el tiempo que queda al periodo del actual gerente”.

¿Por qué no esperar a Dau para tomar esas decisiones?

“Me comentaron que hay una situación especial y es que el acuerdo de presupuesto que apruebe la junta debe pasar luego a aprobación del Confis, y por reglamento debe convocarse con tres días hábiles de anticipación a terminarse el año”, expresó Pereira Caballero.

Según lo dicho por el alcalde encargado, los tiempos no darían y había que hacer la junta para que la ESE pueda operar sin interrupciones los primeros meses del próximo año.

“Hemos pedido que se aplace el proceso de formalización laboral para la primera junta de enero, cuando ya esté la nueva administración”, puntualizó.