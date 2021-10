Las personas interesadas en conocer si tienen derecho a este beneficio, o si forman parte de los 13.892 beneficiarios que no han cobrado, pueden ingresar al siguiente enlace: https://familias.cartagena.gov.co/images/Documentos/1SIN_COBRO_CICLO_5_IVA_2021.pdf.

Hay que aclarar que existen varios estados en los hogares registrados, pero que únicamente los que tienen la categoría de beneficiario reciben incentivo monetario. Entre los estados en los que se puede encontrar un hogar por Devolución del IVA se encuentran: registrado, beneficiario, no elegible y no vigente.

El registrado es un hogar focalizado como potencial beneficiario del programa e incluido en el sistema de información con código asignado, pero no está seleccionado para pagos; beneficiario son hogares que se les aplica pago de los recursos; no elegible son los hogares focalizados que son identificados con causales de no elegibles, y por lo tanto no entran al proceso de liquidación, es decir, no reciben pagos; y no vigente, los que han solicitado su retiro de manera voluntaria, registran titulares fallecidos, no cuentan con titulares que cumplan con los criterios para ser beneficiarios y/o pertenecen a Ingreso Solidario.