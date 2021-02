Aunque el jueves se logró un acuerdo provisional entre el Distrito, la Concesión Vial y los transportadores de carga, para que estos últimos tampoco paguen -por dos meses- los peajes que están en Manga y Ceballos, un informe presentado el miércoles en la noche por Edurbe, que actúa como supervisor del contrato, deja ver que la Tasa Interna de Retorno aún no se habría alcanzado y que a corte del 20 de octubre del 2020 era del 16.86% (lo pactado es 17,22%).

Ese informe del supervisor, firmado por Uriel De Arco, director de Edurbe, contradice lo planteado por un auto de la Contraloría General de la República (CGR) presentado en enero, en el que el mayor ente de control fiscal del país señala que la TIR se habría alcanzado en 2015, por lo que calcula un detrimento patrimonial al Distrito de unos $300 mil millones.

Sin embargo, en su informe el director de Edurbe, tras realizar un análisis del contrato y los distintos otrosíes, señala que la Contraloría no habría tenido en cuenta algunos aspectos a la hora de hacer sus cálculos y que encontró diferencias.

“Se considera que lo que se maneja diferente entre el informe realizado por la CGR y la manera como Edurbe realiza sus informes financieros, es que la CGR no tiene en cuenta para el registro en su modelo financiero el ‘acta para concertar las premisas para ajustar el modelo financiero del proyecto corredor de acceso rápido a la variante Cartagena’ y ratificado en ‘el otrosí No 9’ al contrato original, ya que la CGR incluye las cuentas ‘Gastos de no fácil identificación’ y Edurbe toma lo especificado por el acta y el otrosí No 9, es decir, los egresos especificados en el modelo financiero original del contrato.

“Teniendo en cuenta lo especificado por el contrato original VAL00868804-1998 y los 21 otrosíes, los informes financieros proyectados por el supervisor financiero, ingeniero José Luis Trujillo, y presentados por Edurbe con corte a octubre de 2020, pendiente de firma, los ingresos presentados por la fiducia Fiduagraria y los egresos del modelo original acordados en el otrosí No 9, el cálculo del indicador de evaluación financiera TIR acumulada en el archivo de Excel del seguimiento financiero a la ejecución, genera un resultado del 16.86%, lo cual difiere de lo especificado por la CGR, que fija que el valor de la TIR propuesto de 17,22% fue alcanzado entre enero de 2013 y 2014, los cuales toman como fuente de información únicamente lo especificado por el informe de la fiducia Fiduagraria”, señala el informe de Edurbe.

Así mismo, Edurbe señala en su oficio que la Contraloría ya había especificado en su informe que le hizo falta información que podría modificar los resultados.

“La CGR dejó observaciones en su informe en los que especifica que le hizo falta información por recolectar, lo que podría modificar los resultados una vez se actualice la información por parte del ente de control, cuando los actores del contrato aporten la información. Según lo especificado por la CGR, esto podría haberse presentado porque no se adjuntó información soporte de los años 1999 a 2001 y que no se presentan soportes de esos reembolsos de gastos según relación adjunta.

“Según lo especificado por el supervisor Financiero de Edurbe, la información soporte de egresos de 1999 a 2001 existe y debe ser incorporada al modelo. De igual manera, este también especifica que el modelo financiero en seguimiento a la ejecución no toma en cuenta lo especificado en la fiducia, sino que se sigue lo especificado en el ‘acta para concertar las premisas para ajustar el modelo financiero del proyecto del proyecto corredor de acceso rápido a la variante Cartagena’ y ratificado en el otrosí No 9 al contrato original. De igual manera, no se anexan la información de las actas de las inversiones realizadas sobre la transversal 54”, indica otro aparte del informe que Edurbe envió al Distrito.